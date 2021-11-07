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В Камеруне боевики напали на мирных жителей, есть погибшие и раненые

В Камеруне боевики напали на мирных жителей, есть погибшие и раненые По меньшей мере два человека убиты на севере Камеруна боевиками из террористической группировки "Боко харам".
Другие страны
7 ноября 2021 г. 07:13
В Камеруне боевики напали на мирных жителей, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека убиты на севере Камеруна боевиками из террористической группировки "Боко харам".

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на службы безопасности африканской страны.

По его информации, боевики атаковали деревню Черипути, убиты двое ее жителей, еще четверо получили ранения. В район направлено армейское подразделение, которое сейчас преследует террористов.

Возникшая в соседней Нигерии в 2002 году группировка "Боко харам" имеет базы в районе озера Чад и пытается распространить свою деятельность на прилегающие к нему страны, включая Камерун. В текущем году боевики из "Боко харам" и группировки "Исламское государство в Западной Африке" совершили на территории Камеруна более десятка нападений как на военные, так и гражданские объекты.

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Версия на азербайджанском языке Kamerunda silahlılar kəndə hücum ediblər, ölənlər və yaralanlar var

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