В Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 09:18
Сильнейшие ливни обрушились на город Калькутта в Индии, затоплено несколько районов.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, в различных авариях и инцидентах, вызванных дождями, погибли по меньшей мере пять человек.
Подтопление в южной и центральной частях города нарушило движение транспорта, а также работу пригородных поездов и метро. В нескольких низинных районах города вода проникла в дома и повредила имущество. Несколько школ объявили о каникулах из-за дождя.
Ведущие индийские авиакомпании Air India и IndiGo выпустили оповещение для пассажиров, предупредив о возможных задержках рейсов. На распространяемых в интернете снимках из аэропорта видно затопление взлетно-посадочной полосы.
