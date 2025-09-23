Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 09:18
    В Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

    Сильнейшие ливни обрушились на город Калькутта в Индии, затоплено несколько районов.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

    По данным телеканала, в различных авариях и инцидентах, вызванных дождями, погибли по меньшей мере пять человек.

    Подтопление в южной и центральной частях города нарушило движение транспорта, а также работу пригородных поездов и метро. В нескольких низинных районах города вода проникла в дома и повредила имущество. Несколько школ объявили о каникулах из-за дождя.

    Ведущие индийские авиакомпании Air India и IndiGo выпустили оповещение для пассажиров, предупредив о возможных задержках рейсов. На распространяемых в интернете снимках из аэропорта видно затопление взлетно-посадочной полосы.

    Индия Калькутта Ливневые дожди задержка рейсов
    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Последние новости

    10:03

    Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    10:00

    В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зерна

    АПК
    10:00
    Фото

    Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

    Бизнес
    09:59

    Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

    Другие страны
    09:57

    Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛА

    Другие страны
    09:54

    Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформ

    Внешняя политика
    09:48

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:47

    Конституционный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил самороспуск парламента

    В регионе
    09:45

    МЧС Азербайджана призвало водителей незамедлительно уступать дорогу спецтехнике

    Происшествия
    Лента новостей