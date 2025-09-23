В Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

Сильнейшие ливни обрушились на город Калькутта в Индии, затоплено несколько районов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, в различных авариях и инцидентах, вызванных дождями, погибли по меньшей мере пять человек.

Подтопление в южной и центральной частях города нарушило движение транспорта, а также работу пригородных поездов и метро. В нескольких низинных районах города вода проникла в дома и повредила имущество. Несколько школ объявили о каникулах из-за дождя.

Ведущие индийские авиакомпании Air India и IndiGo выпустили оповещение для пассажиров, предупредив о возможных задержках рейсов. На распространяемых в интернете снимках из аэропорта видно затопление взлетно-посадочной полосы.