İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:56
    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Hindistanın Kəlküttə şəhərinə leysan yağışları yağıb, bir neçə rayon su altında qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV məlumat yayıb.

    Telekanalın məlumatına görə, yağışların səbəb olduğu müxtəlif qəza və hadisələrdə ən azı 5 nəfər həlak olub.

    Şəhərin cənub və mərkəzi hissələrində subasması nəqliyyatın hərəkətinə, həmçinin şəhərətrafı qatarların və metronun işinə mane olub. Bir neçə məktəbdə tətil elan edilib.

    Hindistanın aparıcı aviaşirkətləri "Air India" və "IndiGo" sərnişinlərə reyslərdə gecikmələrin mümkünlüyü barədə məlumat veriblər.

    Hindistan yağış
    В Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

    Son xəbərlər

    10:01

    Gömrük postunu ələ keçirmək istəyən və DTX-nin həbs etdiyi cinayətkar qrup üzvlərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    10:00
    Foto

    Dərnəgül tikinti bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu

    Biznes
    09:58

    Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    09:56

    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Digər ölkələr
    09:52

    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

    Region
    09:44

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:43

    "Arsenal" qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

    Energetika
    09:32
    Foto

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərliyi Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti