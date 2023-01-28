В Калифорнии в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в результате стрельбы в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в результате стрельбы в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report , об этом ТАСС сообщает со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в ночь на субботу в районе Беверли-Крест. Обстоятельства произошедшего пока не установлены. Три человека, ехавшие в автомобиле, были убиты, четверо пострадавших доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии, передает агентство.

Отметим, что за последние дни в Калифорнии произошло несколько инцидентов со стрельбой, приведших к гибели 21 человека.