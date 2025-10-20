В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд
20 октября, 2025
- 10:14
Во время празднования 250-летия морской пехоты США на базе в Кэмп-Пендлтон в Калифорнии 155-миллиметровый снаряд преждевременно разорвался над трассой, по которой проезжали патрульные. Чуть ранее они сопровождали вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Как передает Report, об этом сообщает New York Times.
Фрагменты снаряда попали в патрульные автомобиль и мотоцикл.
Никто не пострадал, на автомобиле осталась небольшая вмятина. После обследования трассы дорога снова была открыта для проезда машин.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее высказывал возражения против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок трассы, несмотря на уверения военных в безопасности мероприятия.
