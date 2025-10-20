Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 10:14
    В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд

    Во время празднования 250-летия морской пехоты США на базе в Кэмп-Пендлтон в Калифорнии 155-миллиметровый снаряд преждевременно разорвался над трассой, по которой проезжали патрульные. Чуть ранее они сопровождали вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

    Фрагменты снаряда попали в патрульные автомобиль и мотоцикл.

    Никто не пострадал, на автомобиле осталась небольшая вмятина. После обследования трассы дорога снова была открыта для проезда машин.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее высказывал возражения против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок трассы, несмотря на уверения военных в безопасности мероприятия.

    Джей Ди Вэнс США взрыв снаряда
    ABŞ-də vitse-prezidentin mühafizəsinin avtomobilləri üzərində mərmi partlayıb

    Последние новости

    10:50

    Грузия и Израиль подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере

    В регионе
    10:49

    Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке Сарай

    Происшествия
    10:46

    В Армении задержали мэра Гюмри

    В регионе
    10:42

    Назван новый главный тренер "Азерйол"

    Командные
    10:39

    Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    10:38

    Цена золота повысилась более чем на 1%

    Финансы
    10:35
    Фото

    Азербайджанские военные отрабатывают охрану границы на совместных учениях в Самарканде

    Армия
    10:32

    Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением "Месяца прав детей"

    Внутренняя политика
    10:28

    Германия намерена заказать у США 15 истребителей F-35

    Другие страны
    Лента новостей