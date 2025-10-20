ABŞ-də vitse-prezidentin mühafizəsinin avtomobilləri üzərində mərmi partlayıb
- 20 oktyabr, 2025
- 10:41
ABŞ Dəniz Piyadalarının 250 illik yubileyi zamanı Kaliforniyadakı Kemp-Pendlton bazasında 155 millimetrlik mərmi patrul xidmətinin keçdiyi yolun üzərində partlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Times" məlumat yayıb.
Bildrilib ki, bir qədər əvvəl onlar ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensi müşayiət ediblər.
Mərminin hissələri patrul avtomobilinə və motosikletə dəyib.
Heç kim xəsarət almayıb, avtomobil yüngülcə zədələnib. Yol yoxlanıldıqdan sonra yenidən avtomobillərin hərəkəti üçün açılıb.
