İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    ABŞ-də vitse-prezidentin mühafizəsinin avtomobilləri üzərində mərmi partlayıb

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 10:41
    ABŞ-də vitse-prezidentin mühafizəsinin avtomobilləri üzərində mərmi partlayıb

    ABŞ Dəniz Piyadalarının 250 illik yubileyi zamanı Kaliforniyadakı Kemp-Pendlton bazasında 155 millimetrlik mərmi patrul xidmətinin keçdiyi yolun üzərində partlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Times" məlumat yayıb.

    Bildrilib ki, bir qədər əvvəl onlar ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensi müşayiət ediblər.

    Mərminin hissələri patrul avtomobilinə və motosikletə dəyib.

    Heç kim xəsarət almayıb, avtomobil yüngülcə zədələnib. Yol yoxlanıldıqdan sonra yenidən avtomobillərin hərəkəti üçün açılıb.

    ABŞ Kaliforniya Cey Di Vens Mərmi
    В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд

    Son xəbərlər

    11:45

    Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Region
    11:41

    Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb

    Energetika
    11:36

    Bakıda baş verən qəzaların yarıdan çoxu piyadavurmadır - RƏSMİ

    Hadisə
    11:36

    "İdeal Kredit" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    11:33

    BFB Çoxölkəli İslam Maliyyəsi Bacarıqların İnkişafı Proqramında iştirak edib

    Maliyyə
    11:32

    Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilib

    Hadisə
    11:31

    DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

    Hadisə
    11:30
    Foto

    SOCAR-da "İşin icrasına icazə" sisteminin elektron formada tətbiqi başlayıb

    Energetika
    11:27

    Xaçmazda baş verən qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti