В Калифорнии мужчина взорвал самодельную бомбу в больнице

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мужчина взорвал самодельную бомбу в госпитале города Окленд штата Калифорния, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент, как заявил представитель городской полиции, произошел во вторник вечером. Мужчина в инвалидной коляске въехал в приемную медицинского учреждения и привел в действие самодельное взрывное устройство, изготовленное из железной трубки. Причины его действий устанавливаются, но стражи порядка однозначно расценили произошедшее как самоубийство.

Мужчина погиб, пострадавших среди посетителей госпиталя, больных и медперсонала нет.