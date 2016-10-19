 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Калифорнии мужчина взорвал самодельную бомбу в больнице

    В результате происшествия мужчина погиб

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мужчина взорвал самодельную бомбу в госпитале города Окленд штата Калифорния, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент, как заявил представитель городской полиции, произошел во вторник вечером. Мужчина в инвалидной коляске въехал в приемную медицинского учреждения и привел в действие самодельное взрывное устройство, изготовленное из железной трубки. Причины его действий устанавливаются, но стражи порядка однозначно расценили произошедшее как самоубийство.

    Мужчина погиб, пострадавших среди посетителей госпиталя, больных и медперсонала нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi