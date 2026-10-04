В Калифорнии из-за крупного пожара началась эвакуация жителей
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 06:59
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В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за распространяющегося природного пожара.
Как передает Report со ссылкой на пожарную службу штата, возгорание зафиксировано в округе Лос-Анджелес. К настоящему времени огонь охватил около 287 га.
Причина возникновения пожара пока не установлена.
Для борьбы с огнем задействованы наземные пожарные расчеты и авиация.
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