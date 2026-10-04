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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Калифорнии из-за крупного пожара началась эвакуация жителей

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 06:59
    В Калифорнии из-за крупного пожара началась эвакуация жителей

    В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за распространяющегося природного пожара.

    Как передает Report со ссылкой на пожарную службу штата, возгорание зафиксировано в округе Лос-Анджелес. К настоящему времени огонь охватил около 287 га.

    Причина возникновения пожара пока не установлена.

    Для борьбы с огнем задействованы наземные пожарные расчеты и авиация.

    Пожар (возгорание) Калифорния
    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb
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