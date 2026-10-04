В Калифорнии из-за крупного пожара началась эвакуация жителей

В американском штате Калифорния объявлена эвакуация жителей нескольких районов из-за распространяющегося природного пожара.

Как передает Report со ссылкой на пожарную службу штата, возгорание зафиксировано в округе Лос-Анджелес. К настоящему времени огонь охватил около 287 га.

Причина возникновения пожара пока не установлена.

Для борьбы с огнем задействованы наземные пожарные расчеты и авиация.