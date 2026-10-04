Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2026
- 08:26
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ABŞ-nin Kaliforniya ştatında təbii yanğın səbəbindən bir neçə rayonun sakinlərinin təxliyəsi elan edilib.
"Report" ştatın yanğınsöndürmə xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yanğın Los-Anceles dairəsində qeydə alınıb.
Yanğın hazırda təxminən 287 hektar ərazini əhatə edib. Hadisənin səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Yanğınla mübarizə üçün yerüstü yanğınsöndürmə briqadaları və aviasiya iştirak edir.
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