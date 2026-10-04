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    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 08:26
    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatında təbii yanğın səbəbindən bir neçə rayonun sakinlərinin təxliyəsi elan edilib.

    "Report" ştatın yanğınsöndürmə xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yanğın Los-Anceles dairəsində qeydə alınıb.

    Yanğın hazırda təxminən 287 hektar ərazini əhatə edib. Hadisənin səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

    Yanğınla mübarizə üçün yerüstü yanğınsöndürmə briqadaları və aviasiya iştirak edir.

    Yanğın hadisəsi Əhalinin təxliyəsi Kaliforniya ştatı (ABŞ)
    В Калифорнии из-за крупного пожара началась эвакуация жителей
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    MiniBoss

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