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    В Калифорнии две парашютистки погибли после столкновения в воздухе

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 13:08
    В Калифорнии две парашютистки погибли после столкновения в воздухе

    Две парашютистки погибли после столкновения в воздухе в городе Лейк-Элсинор в американском штате Калифорния.

    Как передает Report со ссылкой на NBC, инцидент произошел 6 ноября около 11:45 по местному времени над центром Skydive Elsinore.

    По данным центра, опытные парашютистки, имевшие соответствующие лицензии, столкнулись на высоте около 45 метров. Их парашюты запутались, и при падении обе получили тяжелые травмы.

    Пострадавших доставили в медицинский центр в городе Уилдомар, где они скончались. Их имена пока не раскрываются.

    Обе женщины приехали для участия в организованном мероприятии по парашютному спорту.

    В Skydive Elsinore заявили, что признаков неисправности оборудования не выявлено. Центр сотрудничает с местными властями.

    Несчастный случай Калифорния Соединенные Штаты Америки (США)
    Kaliforniyada havada toqquşmadan sonra iki paraşütçü həlak olub
    Two female skydivers killed in mid-air collision in California
    MiniBoss
    44 filmi

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