В Каире при обрушении жилого дома погибли не менее десяти человек

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Не менее десяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого здания в Каире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальное информационное агентство Египта МЕНА.

По словам источника агентства в Управлении гражданской защиты столицы Египта, дом обрушился в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср. К данной минуте по его словам, "из-под обломков дома были извлечены десять тел".