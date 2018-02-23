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    В Каире при обрушении жилого дома погибли не менее десяти человек

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Не менее десяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого здания в Каире.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальное информационное агентство Египта МЕНА.

    По словам источника агентства в Управлении гражданской защиты столицы Египта, дом обрушился в одном из густонаселенных бедных районов египетской столицы Маншиат-Наср. К данной минуте по его словам, "из-под обломков дома были извлечены десять тел".

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