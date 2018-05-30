В Кабуле уничтожили нападавших на здание МВД боевиков - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали десять человек, напавших на здание МВД Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

На данный момент ситуация находится под контролем, идет операция по зачистке.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

МВД страны заявило, что боевики были одеты в военную форму.

*** 12:07

Взрыв прогремел рядом с новым зданием МВД Афганистана в Кабуле, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Очевидцы сообщают, что вслед за взрывом последовала стрельба.