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    В Кабуле уничтожили нападавших на здание МВД боевиков - ОБНОВЛЕНО

    Вслед за взрывом последовала стрельба
    © AP

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали десять человек, напавших на здание МВД Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

    На данный момент ситуация находится под контролем, идет операция по зачистке.

    По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения. 

    Пока ни одна группировка не взяла ответственность за нападение. 

    МВД страны заявило, что  боевики были одеты в военную форму.

    *** 12:07

    Взрыв прогремел рядом с новым зданием МВД Афганистана в Кабуле, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

    Очевидцы сообщают, что вслед за взрывом последовала стрельба.

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