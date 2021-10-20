В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв произошел сегодня в Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал 1TV.
По его сведениям, взрыв произошел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, принадлежавший боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".
Назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости подтвердил информацию об инциденте и сообщил о ранении двух боевиков "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства).
В свою очередь очевидцы сообщили о двух погибших и шестерых пострадавших при взрыве.