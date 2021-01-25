В Кабуле подорвали машину посольства Италии

По данным телеканала Tolo News, один человек ранен

Бронированная автомашина посольства Италии подорвана сегодня в столице Афганистана Кабуле, один человек получил ранения. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

"Машина итальянского посольства была целью [теракта, выполненного с помощью] приведенного в действие самодельного взрывного устройства, - цитирует телеканал свой источник в службах безопасности. - Один человек легко ранен".

По данным источника, речь идет об автомобиле, на котором в диппредставительство Италии доставляются местные сотрудники.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.