В Йемене с момента эскалации конфликта погибли почти 9 тысяч человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Почти 9 тысяч человек погибло в Йемене за год с момента эскалации конфликта в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"С начала конфликта год назад Офис ООН по правам человека зарегистрировал почти 9000 жертв, включая 3218 убитых гражданских лиц. Еще 5778 было ранено. Это цифры за период с 26 марта 2015 года по 17 марта нынешнего года", - сказал он.

По словам Колвилла, исходя из полученных данных, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, несет ответственность больше чем за половину жертв.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска президента Абд Раббу Мансура Хади, которых на земле и с воздуха поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.