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    ​В Йемене вступило в силу гуманитарное перемирие

    Стороны конфликта договорились о временно прекращении огня

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Стороны военного конфликта в Йемене дали обещание придерживаться режима прекращения огня в течение пяти дней.

    Как передает Report, об этом сообщили представители МИД Саудовской Аравии.

    Также перемирие может быть продлено в случае его полного соблюдения. Прекращение огня вступило в силу 12 мая в 01.00 по бакинскому времени.

    Дипломаты Саудовской Аравии подчеркнули, что перемирие будет сохраняться лишь в том случае, если повстанцы-хуситы будут его соблюдать. В свою очередь, хуситы выразили намерение поддержать режим прекращения огня. 

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