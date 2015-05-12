​В Йемене вступило в силу гуманитарное перемирие

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Стороны военного конфликта в Йемене дали обещание придерживаться режима прекращения огня в течение пяти дней.

Как передает Report, об этом сообщили представители МИД Саудовской Аравии.

Также перемирие может быть продлено в случае его полного соблюдения. Прекращение огня вступило в силу 12 мая в 01.00 по бакинскому времени.

Дипломаты Саудовской Аравии подчеркнули, что перемирие будет сохраняться лишь в том случае, если повстанцы-хуситы будут его соблюдать. В свою очередь, хуситы выразили намерение поддержать режим прекращения огня.