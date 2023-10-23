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В Израиле создали около 50 отрядов самообороны

В Израиле создали около 50 отрядов самообороны В Израиле было создано около 50 отрядов самообороны из-за обострения ситуации в сфере безопасности на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе
Другие страны
23 октября 2023 г. 08:11
В Израиле создали около 50 отрядов самообороны

В Израиле было создано около 50 отрядов самообороны из-за обострения ситуации в сфере безопасности на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом заявили в Министерстве национальной безопасности еврейского государства.

Отряды самообороны, в частности, были созданы в городах Кирьят-Моцкин, Нагария, Рош-Пина и Арад. Создание и подготовка таких отрядов осуществляется в рамках мероприятий по обеспечению безопасности, работа ведется под контролем израильской полиции, сообщили в министерстве.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что главной целью его страны является ликвидация всех объектов палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.

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