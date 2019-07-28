 Наверх

В Израиле сообщили об испытаниях системы ПРО на Аляске - ФОТО

В Израиле сообщили об испытаниях системы ПРО на Аляске

Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы "Хец-3".

Как передаёт Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.

"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которые мы прежде не видели", - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Комплекс противоракетной обороны "Хец-3" предназначен для перехвата целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Отмечается, что испытания проводились Министерством обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!