Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 14:08
    В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

    Вертолет ВВС Израиля разбился при попытке транспортировки из-за разрыва троса в воздухе.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, Крушение потерпел многоцелевой вертолет "Яншуф". Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий.

    В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но трос оборвался в воздухе, "Яншуф" рухнул на землю и разбился.

    Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.

    вертолет Израиль вертолет Яншуф крушение вертолета ВВС

    Последние новости

    14:08

    В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

    Другие страны
    14:06

    Уточнены сроки сейсмических исследований на блоке ADUA

    Энергетика
    14:05
    Фото

    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13

    Инфраструктура
    14:04
    Фото

    Посол: События января 1990г и 1991г сыграли ключевую роль в освободительном движении Азербайджана и Литвы

    Внешняя политика
    14:01

    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    13:58

    Турпоток из Азербайджана в Грузию в 2025 году вырос более чем на 33%

    В регионе
    13:50
    Фото

    Спикер парламента Кыргызстана принял генерального секретаря ТЮРКПА

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Гулиев: Предстоящий саммит лидеров WUF13 отражает позицию Азербайджана в градостроительстве

    Инфраструктура
    13:28

    Первый "линкор Трампа" может обойтись США в $22 млрд

    Другие страны
    Лента новостей