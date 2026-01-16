В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

Вертолет ВВС Израиля разбился при попытке транспортировки из-за разрыва троса в воздухе.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, Крушение потерпел многоцелевой вертолет "Яншуф". Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий.

В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но трос оборвался в воздухе, "Яншуф" рухнул на землю и разбился.

Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.