В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования
Другие страны
- 16 января, 2026
- 14:08
Вертолет ВВС Израиля разбился при попытке транспортировки из-за разрыва троса в воздухе.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, Крушение потерпел многоцелевой вертолет "Яншуф". Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий.
В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но трос оборвался в воздухе, "Яншуф" рухнул на землю и разбился.
Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.
13:28