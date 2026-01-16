İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:22
    İsraildə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopter daşıma zamanı havada zəncirin qırılması səbəbindən qəzaya uğrayıb.

    "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumat yenilənir...

