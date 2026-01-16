İsraildə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 14:22
İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopter daşıma zamanı havada zəncirin qırılması səbəbindən qəzaya uğrayıb.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumat yenilənir...
