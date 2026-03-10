Sabah Naxçıvanın bəzi hissələrində iki saat işıq olmayacaq
Energetika
- 10 mart, 2026
- 16:09
Sabah Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, martın 11-də Naxçıvan şəhərində "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən planlı təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən 110/35/10 kV-luq "Xalçaçılıq" yarımstansiyasından qidalanan 10 kV-luq 16 nömrəli hava elektrik verilişi xətti razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.
Nəticədə 54 və 56-cı məhəllələrdə saat 14:30-dan 16:30-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
