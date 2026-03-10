"Bakı Konqres Mərkəzi" auditor seçir
Maliyyə
- 10 mart, 2026
- 16:09
Maliyyə Nazirliyinə məxsus "Bakı Konqres Mərkəzi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 18 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 1-nə qədər şirkətin Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi, 130 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 1-də, saat 11:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 8,496 min manat ödənilib.
