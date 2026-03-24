В Израиле рассматривают возможность продления режима ЧП
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 13:44
Правительство Израиля намерено продлить введенный 28 февраля режим чрезвычайного положения в тылу до 14 апреля.
Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.
В Кабмин Израиля поступило соответствующее предложение. В случае утверждения запроса и уведомления соответствующей комиссии Кнессета решение будет принято.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.
14:16
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полетовИнфраструктура
14:15
Фото
"Ширван Агро" - первый в Азербайджане животноводческий комплекс на альтернативной энергииАПК
14:04
Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется на юге Ливана пока исходит угроза от "Хезболлах"Другие страны
14:01
SOCAR запустил в Грузии программу "Работа и учеба" для студентовЭнергетика
13:55
КСИР пригрозил ракетными ударами по израильским войскам в Ливане и Секторе ГазаДругие страны
13:47
Песков: США и Иран выступают с противоречивыми заявлениями по переговорамВ регионе
13:44
В Израиле рассматривают возможность продления режима ЧПДругие страны
13:42
Саудовская Аравия обезвредила во вторник почти 40 иранских БПЛА-разведчиковДругие страны
13:35