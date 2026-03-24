    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 13:44
    В Израиле рассматривают возможность продления режима ЧП

    Правительство Израиля намерено продлить введенный 28 февраля режим чрезвычайного положения в тылу до 14 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.

    В Кабмин Израиля поступило соответствующее предложение. В случае утверждения запроса и уведомления соответствующей комиссии Кнессета решение будет принято.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Израиль Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Режим чрезвычайного положения в тылу
    Israel сonsiders extending state of emergency
    Ты - Король

    Последние новости

    Инфраструктура
    АПК
    Другие страны
    Энергетика
    Другие страны
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Лента новостей