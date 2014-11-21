 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Израиле предотвращено покушение на главу МИД страны

    Сотрудники службы безопасности арестовали нескольких подозреваемых в подготовке покушения на А. Либермана

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Спецслужбы Израиля заявили о предотвращении покушения на министра иностранных дел Авигдора Либермана. Об этом сообщает Report со ссылкой на  Agence France-Presse.

    Сотрудники службы безопасности арестовали нескольких членов движения ХАМАС, готовивших убийство Либермана. Подозреваемые собирали информацию о передвижениях кортежа министра по территории Западного берега реки Иордан в направлении поселения Текоа, где проживает Либерман. 

    Отмечается, что предполагаемые заговорщики планировали приобрести гранатомет, чтобы обстрелять автомобиль главы МИД. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью умышленного убийства и торговле оружием. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi