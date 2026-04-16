В Израиле подтвердили предстоящий разговор Нетаньяху с Ауном

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Гила Гамлиэль подтвердила, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет телефонный разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом Гамлиэль заявила в эфире радиостанции "Галей Цахал".

"Надеюсь, что этот шаг в конечном итоге приведет к процветанию и развитию отношений с Ливаном как государством. Это процесс, который формировался на протяжении длительного времени", - заявила она.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня.