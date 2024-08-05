В Израиле подготовили бункер для членов правительства

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима.

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима.

Как передает Report , об этом сообщил портал Walla.

По его данным, объект, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной, приведен в рабочее состояние в результате ожидаемой атаки со стороны ливанского движения "Хезболлах" и Ирана.

Портал Ynet утверждает, что это решение было принято по итогам Второй ливанской войны, которая произошла в 2007 году. Официальное название бункера — Национальный центр кризисного управления.

Он защищен от ракетной угрозы и различных видов оружия, расположение и глубина залегания объекта засекречены. Убежище рассчитано на несколько сотен человек, в нем обустроены как жилые помещения, так и рабочие кабинеты, залы заседаний. Также в бункере есть единый командный центр, связанный с комплексом минобороны израильского государства в Тель-Авиве.

Отмечается, что бункер, находящийся в районе Иерусалима, ни разу не использовался за 10 месяцев с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала военной операции в секторе Газа