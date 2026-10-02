В Израиле два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета на открытой местности недалеко от деревни Кафр-Кара на севере Израиля.

Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", один из пострадавших находится без сознания и заблокирован в обломках, второй получил травмы средней степени тяжести. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Согласно сообщению пожарно-спасательной службы, воздушное судно после падения загорелось.