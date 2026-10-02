В Израиле два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 10:58
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Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета на открытой местности недалеко от деревни Кафр-Кара на севере Израиля.
Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа.
По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", один из пострадавших находится без сознания и заблокирован в обломках, второй получил травмы средней степени тяжести. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Согласно сообщению пожарно-спасательной службы, воздушное судно после падения загорелось.
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