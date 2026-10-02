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    İsraildə yüngülmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:10
    İsraildə yüngülmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər xəsarət alıb

    İsrailin şimalındakı Kafr-Kara kəndi yaxınlığında açıq ərazidə yüngülmühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.

    "Magen David Adom" təcili yardım xidmətinin məlumatına görə, xəsarət alanlardan biri huşsuz vəziyyətdədir və təyyarə qalıqları arasında sıxışıb qalıb, digəri isə orta ağır dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisə yerində xilasetmə işləri aparılır.

    Yanğın-xilasetmə xidmətinin məlumatına əsasən, təyyarə qəzaya uğradıqdan sonra alovlanıb.

    Təyyarə qəzası İsrail Dövləti
    В Израиле два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета
    MiniBoss
    MiniBoss

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