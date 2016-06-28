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    В Израиле будет построен первый израильско-палестинский торговый центр

    Цель идеи - создать условия для совместного сосуществования и совместной работы израильтян и палестинцев

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Израиле будет построен первый израильско-палестинский торговый центр.

    Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, идея создания такого ТЦ принадлежит израильскому предпринимателю Рами Леви.

    Объект будет построен на границе Израиля с Западным берегом реки Иордан недалеко от административной столицы государства Палестина Рамаллы.

    По словам Р.Леви, цель такой идеи - создать условия для совместного сосуществования и совместной работы израильтян и палестинцев.

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