В Италии вступил в силу рождественский локдаун

По всей стране не будут работать магазины розничной торговли

Общенациональный карантин начался в Италии в четверг, в сочельник католического Рождества. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства республики.

Ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещены любые сборища на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.