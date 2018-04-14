В Италии в фургоне обнаружили почти 2,5 килограмма тротила

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Итальянская полиция в пятницу обнаружила почти 2,5 килограмма тринитротолуола в минивэне, въехавшем на территорию Италии из Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают правоохранители.

Как уточняет итальянская полиция, операция прошла в туннеле в районе Монблана.

В ходе обычной проверки в рамках борьбы с наркотрафиком правоохранители остановили белый фургон, за рулем которого оказался ранее судимый 56-летний гражданин Боснии и Герцеговины. Полицейским удалось обнаружить тайник под приборной панелью, в котором было найдено свыше 10 брикетов бурого цвета размером с небольшой кирпич. Изъятое вещество оказалось тротилом общим весом 2,4 килограмма, добавили в полиции.