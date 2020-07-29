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В Италии режим ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября

В Италии режим ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября Большинство членов Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) поддержали предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении срока действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября
Другие страны
29 июля 2020 г. 16:48
В Италии режим ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября

Большинство членов Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) поддержали предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении срока действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за проголосовали 286 депутатов, против - 221, еще пятеро воздержались. 

В своем выступлении перед депутатами Конте подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу действующие в настоящее время 38 распоряжений правительства, без которых вести борьбу с распространением коронавируса в Италии будет крайне затруднительно. Помимо этого, премьер-министр обратил внимание парламентариев и общественности на то, что этот шаг не предполагает повторного введения строгих карантинных мер, которые действовали в стране этой весной. "У некоторых граждан сложилось мнение, что продление срока действия режима ЧС означает возвращение локдауна, однако в действительности это не так", - пояснил Конте.

Режим чрезвычайной ситуации в Италии, объявленный правительством 31 января в целях активизации общенациональных усилий для борьбы с распространением коронавируса, истекает 31 июля. На данный момент суммарное количество инфицированных в стране составляет 246 488, умерли 35 123 человека. 

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Версия на английском языке Italy extends coronavirus state of emergency to October 15

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