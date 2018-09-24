В Италии приняли пакет ужесточающих миграцию мер

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Совет министров Италии единогласно одобрил пакет мер в области миграции и безопасности, получивший в прессе название "декрет Сальвини" в честь нынешнего вице-премьера и главы МВД страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Положения декрета меняют законодательство в сфере приема беженцев, ужесточая правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и вводя новые нормы получения гражданства и пребывания в центрах приема мигрантов. Так, в частности, расширен список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению из Италии.

Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства для лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.