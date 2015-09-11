В Италии начался марш солидарности босоногих в поддержку мигрантов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Марш солидарности в поддержку мигрантов проходит в разных городах Италии, его участники идут по улицам без обуви, символизируя тех беженцев, которые фактически босиком, без всего прибывают в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инициатива, принадлежащая ряду благотворительных организаций, включая Save the children ("Спасите детей"), началась в Палермо, где в марше приняли участие сотни людей.

Инициативу, поддержанную профсоюзами, проводят в других городах. Как ожидается, босиком вечером пройдут и по красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Среди участников этого марша - глава крупнейшего профсоюза Всеобщая итальянская конфедерация труда Сюзанна Камуссо, лидер партии "Левый, экология, свобода", бывший губернатор области Апулия Ники Вендола, а также режиссеры Марко Беллоккио и Асканио Челестини.

Италия находится на "передовой" в приеме иммигрантов, которые прибывают к южным берегам Апеннин, как правило - из африканских стран. По разным данным, с начала года сюда приехали более 100 тыс. человек, около 2,8 тыс. погибли в Сицилийском проливе.