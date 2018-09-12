В Италии монахиня попала в аварию из-за чёрного кота

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Жительница итальянской провинции Риети попала в аварию из-за того, что не хотела, чтобы чёрный кот перешёл ей дорогу.

Как передает Report, по словам очевидцев, монахиня ехала на машине и, заприметив животное, резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи. После столкновения с припаркованным транспортным средством и входными воротами жилого дома автомобиль загорелся.

Местные жители оказали монахине первую помощь.

Когда прибыла скорая помощь, женщина призналась в суеверности, именно по этой причине она хотела избежать встречи с "приносящим несчастья" котом.