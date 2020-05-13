​В Италии число излечившихся от COVID-19 достигло 112 тысяч

Число выздоровевших от заражения коронавирусом в Италии достигло 112 тысяч, что составило более половины от общего числа случаев заражений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

По состоянию на среду этот показатель вырос до 222 104, за сутки увеличившись на 888. Накануне было зарегистрировано 1 402 новых случая. Число выздоровевших увеличилось на 3 502, они достигли 112 541 человек.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 31 106 человек, за сутки жертвы выросли на 195, следует из сводки гражданской обороны. Накануне рост жертв составил 172.