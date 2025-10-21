Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Италии баскетбольные фанаты убили водителя автобуса

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 06:57
    В Италии баскетбольные фанаты убили водителя автобуса

    Полиция задержала троих фанатов итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" после того, как группа лиц забросала камнями автобус, перевозивший болельщиков команды из Пистойи. В результате нападения погиб один из водителей.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Repubblica.

    Правоохранители поместили под стражу трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Сообщается, что двое из задержанных являются членами ультраправых движений. В ходе экспертизы будет установлено, кто именно является виновником преступления.

