В Италии баскетбольные фанаты убили водителя автобуса

Полиция задержала троих фанатов итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" после того, как группа лиц забросала камнями автобус, перевозивший болельщиков команды из Пистойи. В результате нападения погиб один из водителей.

Как передает Report, об этом сообщила газета Repubblica.

Правоохранители поместили под стражу трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Сообщается, что двое из задержанных являются членами ультраправых движений. В ходе экспертизы будет установлено, кто именно является виновником преступления.