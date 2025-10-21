В Италии баскетбольные фанаты убили водителя автобуса
- 21 октября, 2025
- 06:57
Полиция задержала троих фанатов итальянского баскетбольного клуба "Реал Себастиани" после того, как группа лиц забросала камнями автобус, перевозивший болельщиков команды из Пистойи. В результате нападения погиб один из водителей.
Как передает Report, об этом сообщила газета Repubblica.
Правоохранители поместили под стражу трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Сообщается, что двое из задержанных являются членами ультраправых движений. В ходе экспертизы будет установлено, кто именно является виновником преступления.
