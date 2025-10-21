İtaliyada basketbol azarkeşləri avtobus sürücüsünü öldürüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 06:38
    İtaliya polisi "Real Sebastiani" basketbol klubunun 3 azarkeşini Pistoyadan azarkeşləri daşıyan avtobusa bir qrup adamın daş atmasından sonra həbs edib.

    "Report" "Repubblica" qəzetinə istinadən məlumatına görə, hücum zamanı sürücülərdən biri ölüb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları 31-53 yaşlarında olan üç kişini həbs edib. Onlar bir qrup şəxs tərəfindən qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunublar. Saxlanılanlardan ikisinin ifrat sağ hərəkatın üzvləri olduğu bildirilir. İstintaq cinayəti törədəni müəyyən edəcək.

    Bazar günü keçirilən matçdan sonra Toskanaya qayıdan avtobusda təxminən 45 nəfər olub. Məğlub olan Real Sebastianini dəstəkləyən azarkeşlər Rieti və Terni arasındakı magistral yolda avtobusa hücum ediblər. Onlar avtobusa daş və kərpiclər atmağa başlayıblar, onlardan biri pəncərənin şüşəsini sındırıb və ikinci sürücünü ölümcül yaralayıb.

    Sərnişinlər qeyd edirlər ki, yalnız sürücünün yan şüşəsi zərbəyə tab gətirdiyi üçün ağır qəzanın qarşısı alınıb.

