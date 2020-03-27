В Испании за сутки свыше 750 человек умерли из-за коронавируса

По меньшей мере 64 059 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 4 858 человек, 9 357 пациентов выздоровели. Только за истекшие сутки умерли еще 769 человек. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (19 243). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии.