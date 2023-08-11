В Испании выявили более 120 случаев заражения новым вариантом коронавируса

Более 120 случаев заражения EG.5 - новым вариантом омикрон-штамма коронавируса - выявлено в Испании.

Более 120 случаев заражения EG.5 - новым вариантом омикрон-штамма коронавируса - выявлено в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Periódico.

По информации источников в каталонском правительстве, более 50 заболевших было обнаружено в Каталонии. Впервые EG.5 был выявлен в регионе 8 июня. Как пояснили врачи, новый вариант коронавируса может являться причиной увеличения числа госпитализированных в местных больницах.

По данным испанской прессы, сейчас в королевстве выросла заболеваемость ковидом. Если в начале июля было выявлено 29 случаев на каждые 100 тыс. жителей, то сейчас этот показатель приблизился к 90. Чаще всего речь идет о заболевании в легкой форме.

4 июля правительство Испании объявило об окончании пандемии COVID-19 в стране и отменило обязательное ношение масок.

Вариант EG.5 был впервые выявлен медиками в феврале этого года, однако быстро распространяться по миру он начал значительно позже, летом этого года. В середине июля руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняло решение классифицировать данный штамм SARS-CoV-2 как один из вариантов, находящихся под наблюдением.

Как сообщила вчера ВОЗ, около 1,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 10 июля по 6 августа, более 2,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 57%.