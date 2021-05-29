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В Испании в порту опрокинулось судно

В Испании в порту опрокинулось судно Грузовое судно перевернулось в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана
Другие страны
29 мая 2021 г. 10:07
В Испании в порту опрокинулось судно

Грузовое судно перевернулось накануне вечером в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана (автономное сообщество Валенсия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter гавани.

"Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в <...> порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров", - отмечается в публикации. В результате пострадали три человека, двое из которых являются подданными Испании. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.

Причины случившегося пока не уточняются. По данным агентства EFE, судно ходит под панамским флагом.

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