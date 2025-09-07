В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в баре в испанской провинции Севилья.

Как передает Report, об этом сообщает новостное агентство EFE.

"Два человека погибли и ещё один получил ранения днем в субботу в результате стрельбы в баре, расположенном в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона (провинция Севилья)" - пишет издание.

Очевидцы сообщили, что двое вооруженных людей с ружьями ворвались в бар и открыли огонь. По предварительным данным, погибшими являются владелец заведения и один из посетителей, который попытался помешать стрелявшим.

Отмечается, что после нападения двое мужчин скрылись в направлении города, их местонахождение устанавливается. Гражданская гвардия начала расследование.