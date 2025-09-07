Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 00:17
    В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

    Два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в баре в испанской провинции Севилья.

    Как передает Report, об этом сообщает новостное агентство EFE.

    "Два человека погибли и ещё один получил ранения днем в субботу в результате стрельбы в баре, расположенном в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона (провинция Севилья)" - пишет издание.

    Очевидцы сообщили, что двое вооруженных людей с ружьями ворвались в бар и открыли огонь. По предварительным данным, погибшими являются владелец заведения и один из посетителей, который попытался помешать стрелявшим.

    Отмечается, что после нападения двое мужчин скрылись в направлении города, их местонахождение устанавливается. Гражданская гвардия начала расследование.

    стрельба Испания погибшие бар

    Последние новости

    01:07

    Англия и Португалия одержали уверенные победы в квалификации ЧМ-2026

    Футбол
    00:47

    В Польше два человека ранены при взрыве на военном полигоне

    Другие страны
    00:17

    В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

    Другие страны
    23:43

    Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человек

    Другие страны
    23:27

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в Кыргызстане

    Индивидуальные
    23:11

    Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

    В регионе
    22:59

    Роналду забил 942-й гол в карьере

    Футбол
    22:48

    МЧС раскрыло детали ДТП в Газахе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:35

    В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения

    Происшествия
    Лента новостей