İspaniyada barda silahlı insident olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 01:49
    İspaniyanın Sevilya əyalətində barda baş verən silahlı insident nəticəsində iki nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EFE agentliyi məlumat yayıb.

    "Şənbə günü günorta Karmona bələdiyyəsinin (Sevilya əyaləti) Los Nietos urbanizasiyasında yerləşən barda silahlı insident nəticəsində iki nəfər ölüb, daha biri yaralanıb", - nəşr yazır.

    Şahidlərin bildirdiyinə görə, əllərində silah olan iki silahlı şəxs bara girərək atəş açıb. İlkin məlumata görə, ölənlər müəssisənin sahibi və atəş açanları dayandırmağa çalışan ziyarətçilərdən biridir.

    Qeyd olunur ki, hücumdan sonra iki şəxs şəhər istiqamətində qaçıblar, onların gizləndiyi yer müəyyənləşdirilir. Mülki Qvardiya araşdırmaya başlayıb.

    В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

