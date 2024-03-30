В Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО

Правительство Испании не планирует превращать военно-морскую базу в муниципалитете Маон на острове Менорка в базу материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море.

Правительство Испании не планирует превращать военно-морскую базу в муниципалитете Маон на острове Менорка в базу материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство обороны королевства.

"Не существует никаких прогнозов относительно того, чтобы территория Балеарских островов взяла на себя [роль] военно-морской базы организации, за исключением ее нынешней роли порта [для] единичного захода [кораблей] постоянного флота альянса", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что две базы НАТО в Испании расположены в Роте (автономное сообщество Андалусия) и Картахене (автономное сообщество Мурсия).