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В Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО

В Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО Правительство Испании не планирует превращать военно-морскую базу в муниципалитете Маон на острове Менорка в базу материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море.
Другие страны
30 марта 2024 г. 15:12
В Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО

Правительство Испании не планирует превращать военно-морскую базу в муниципалитете Маон на острове Менорка в базу материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство обороны королевства.

"Не существует никаких прогнозов относительно того, чтобы территория Балеарских островов взяла на себя [роль] военно-морской базы организации, за исключением ее нынешней роли порта [для] единичного захода [кораблей] постоянного флота альянса", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что две базы НАТО в Испании расположены в Роте (автономное сообщество Андалусия) и Картахене (автономное сообщество Мурсия).

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