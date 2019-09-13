В Испании из-за сильных дождей погибли четыре человека

По меньшей мере два человека умерли в автономном сообществе Андалусия в результате сильных дождей. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Razon.

Ранее стало известно о смерти мужчины, который находился внутри автомобиля в Альмерии. Накануне в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча из-за непогоды умерли два человека.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило сегодня предупреждение во многих провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного.

Из-за непогоды отменены занятия у тысяч учеников. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения и наводнениям.