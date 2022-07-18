В Испании из-за аномальной жары скончались более 500 человек

В Испании из-за экстремальной жары за неделю погибли более 500 человек.

В Испании из-за экстремальной жары за неделю погибли более 500 человек.

Как сообщает Report, информацию распространило испанское информагентство EFE.

По подсчетам Института здоровья Карлоса III, находящегося под руководством министерства здравоохранения, с 10 по 16 июля включительно скончались 510 испанцев из-за перегрева воздуха при температуре 45 ℃. В частности, это пожилые люди старше 85 лет.

Испанское государственное метеорологическое агентство подняло уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В некоторых провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого - красного, что означает чрезвычайную опасность.

Ранее сообщалось, что в Испании птицы стали падать из-за жары на землю. Это начало происходить в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны, где столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса, такой температурный рекорд был зафиксирован 15 июля. Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводят к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.