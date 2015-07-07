В Испании арестована женщина, вербовавшая детей для "Исламского государства"

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании арестовала на канарском острове Лансароте женщину, вербовавшую детей и подростков для участия в вооруженных конфликтах на территории Ирака и Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел Испании.

В МВД отметили, что арестованная - подданная Испании - поддерживала прямые контакты с боевиками ИГ в Сирии.

Правоохранительные органы королевства регулярно проводят операции против "Исламского государства" на территории страны, задерживая как вербовщиков, так и тех, кто поддался их воздействию. Только в этом году было арестовано свыше 30 потенциальных террористов.