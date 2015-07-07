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    В Испании арестована женщина, вербовавшая детей для "Исламского государства"

    МВД отметили, что арестованная подданная Испании поддерживала прямые контакты с боевиками ИГ в Сирии

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/  Национальная полиция Испании арестовала на канарском острове Лансароте женщину, вербовавшую детей и подростков для участия в вооруженных конфликтах на территории Ирака и Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел Испании.

    В МВД отметили, что арестованная - подданная Испании - поддерживала прямые контакты с боевиками ИГ в Сирии.

    Правоохранительные органы королевства регулярно проводят операции против "Исламского государства" на территории страны, задерживая как вербовщиков, так и тех, кто поддался их воздействию. Только в этом году было арестовано свыше 30 потенциальных террористов.

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