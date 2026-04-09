В Ирландии протестующие заблокировали НПЗ, движение транспорта из-за роста цен на топливо

В Ирландии протестующие заблокировали нефтеперерабатывающий завод Whitegate в Корке, а также провели демонстрацию в Дублине, выражая недовольство действиями правительства в связи с резким ростом цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В рамках демонстраций грузовики и тракторы были припаркованы на одной из главных магистралей Дублина, перекрыв движение транспорта уже третий день подряд. Перевозчики и фермеры по всей стране заблокировали топливные склады и перекрыли движение в других городах, требуя от политиков встретиться с ними для обсуждения более выгодного пакета поддержки.

Премьер-министр Ирландии Михеал Мартин, а также министр юстиции Джим О"Каллаган осудили блокаду НПЗ.

"Блокировка критически важной национальной инфраструктуры не будет допускаться, и мы обратились за помощью к Силам обороны. Крупные транспортные средства, блокирующие критически важную инфраструктуру, будут убраны", – заявил О"Каллаган.

В прошлом месяце Ирландия одобрила пакет мер на сумму 250 млн евро для смягчения последствий роста цен на энергоносители, в частности увеличение максимальной суммы возмещения за дизельное топливо для перевозчиков и транспортных операторов.