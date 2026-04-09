    • 09 апреля, 2026
    • 15:39
    В Ирландии протестующие заблокировали НПЗ, движение транспорта из-за роста цен на топливо

    В Ирландии протестующие заблокировали нефтеперерабатывающий завод Whitegate в Корке, а также провели демонстрацию в Дублине, выражая недовольство действиями правительства в связи с резким ростом цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    В рамках демонстраций грузовики и тракторы были припаркованы на одной из главных магистралей Дублина, перекрыв движение транспорта уже третий день подряд. Перевозчики и фермеры по всей стране заблокировали топливные склады и перекрыли движение в других городах, требуя от политиков встретиться с ними для обсуждения более выгодного пакета поддержки.

    Премьер-министр Ирландии Михеал Мартин, а также министр юстиции Джим О"Каллаган осудили блокаду НПЗ.

    "Блокировка критически важной национальной инфраструктуры не будет допускаться, и мы обратились за помощью к Силам обороны. Крупные транспортные средства, блокирующие критически важную инфраструктуру, будут убраны", – заявил О"Каллаган.

    В прошлом месяце Ирландия одобрила пакет мер на сумму 250 млн евро для смягчения последствий роста цен на энергоносители, в частности увеличение максимальной суммы возмещения за дизельное топливо для перевозчиков и транспортных операторов.

    Массовая забастовка Ирландия Эскалация на Ближнем Востоке Цены на топливо
    İrlandiyada yanacaq qiymətlərinin artmasına qarşı kütləvi etirazlar başlayıb

    16:19

    В Товузе трое детей помещены в медучреждение после отказа родителей - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:13

    МЧС РФ: В Дагестане из-за ливней остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов

    В регионе
    16:04

    Чистая прибыль Xalq Sığorta превысила 6 млн манатов

    Финансы
    16:01

    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о "зеленой" энергии

    В регионе
    15:58

    Чистая прибыль Qala Sığorta снизилась почти на 20%

    Финансы
    15:53
    Фото

    В Найроби обсуждены вопросы климатической устойчивости городов и соцзащиты

    Инфраструктура
    15:51
    Фото

    Вилаят Эйвазов и Мустафа Чифтчи обсудили борьбу с организованной преступностью

    Внешняя политика
    15:47

    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

    Внешняя политика
    15:45

    В США небольшой самолет потерпел крушение, погибли два человека

    Другие страны
