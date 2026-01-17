В Иркутской области РФ горит торгововый центр
Другие страны
- 17 января, 2026
- 18:01
В городе Ангарске Иркутской области РФ произошел пожар в торговом центре, пять человек спасены.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек", - сообщили в министерстве.
На месте работают порядка 40 человек и 10 единиц техники.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в МЧС.
