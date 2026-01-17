Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Иркутской области РФ горит торгововый центр

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 18:01
    В Иркутской области РФ горит торгововый центр

    В городе Ангарске Иркутской области РФ произошел пожар в торговом центре, пять человек спасены.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

    "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек", - сообщили в министерстве.

    На месте работают порядка 40 человек и 10 единиц техники.

    "По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

    Россия Иркутская область пожар торговый центр

    Последние новости

    18:27

    На Филиппинах число жертв оползня на свалке выросло до 35

    Другие страны
    18:17

    В Сумгайыте горит аптека

    Происшествия
    18:09

    Цены на криптовалюту за последние сутки снизились

    ИКТ
    18:09

    В Италии арестовали судно с металлом за нарушение антироссийских санкций

    Другие страны
    18:01

    В Иркутской области РФ горит торгововый центр

    Другие страны
    17:54

    В Эрзуруме произошел взрыв на мебельном предприятии, есть погибшие

    В регионе
    17:48

    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Другие страны
    17:45

    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    Происшествия
    17:32

    МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

    Происшествия
    Лента новостей