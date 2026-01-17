В Иркутской области РФ горит торгововый центр

В городе Ангарске Иркутской области РФ произошел пожар в торговом центре, пять человек спасены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены 5 человек", - сообщили в министерстве.

На месте работают порядка 40 человек и 10 единиц техники.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в МЧС.