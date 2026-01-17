İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 17 yanvar, 2026
    • 18:38
    Rusiyanın İrkutsk vilayətində ticarət mərkəzində yanğın başlayıb

    Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Anqarsk şəhərində ticarət mərkəzində yanğın baş verib, beş nəfər xilas edilib.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya FHN məlumat yayıb.

    "Hadisə yerinə ilk yanğın-xilasetmə bölmələri çatdıqda müəyyən olunub ki, ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Yanğının sahəsi dəqiqləşdirilir, 5 nəfər xilas edilib", – deyə nazirlikdən bildirilib.

    Hadisə yerində təxminən 40 nəfər və 10 texnika işləyir.

    "İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur", - FHN-dən bildirilib.

