Rusiyanın İrkutsk vilayətində ticarət mərkəzində yanğın başlayıb
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 18:38
Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Anqarsk şəhərində ticarət mərkəzində yanğın baş verib, beş nəfər xilas edilib.
"Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya FHN məlumat yayıb.
"Hadisə yerinə ilk yanğın-xilasetmə bölmələri çatdıqda müəyyən olunub ki, ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Yanğının sahəsi dəqiqləşdirilir, 5 nəfər xilas edilib", – deyə nazirlikdən bildirilib.
Hadisə yerində təxminən 40 nəfər və 10 texnika işləyir.
"İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur", - FHN-dən bildirilib.
